Le premier TER mis en place sur les lignes ferroviaires sénégalaises

L'infrastructure a un coût global de 568 milliards francs CFA.

La Banque Islamique de Développement a contribué à hauteur de 197 milliards de francs CFA, la coopération francaise 133 milliards, la Banque Africaine de Développement 120 milliards et l'Etat du Sénégal 124 milliards.

A Dakar, le Président Macky Sall a procédé à la réception du Train express régional. A l'issue du premier trajet, il a tenu à préciser que cette infrastructure a été réalisé pour le bien-être des Sénégalais.

"Les Sénégalais et les Sénégalaises méritent de voyager dans le confort et la sécurité en maîtrisant leur temps avec un système de transport de masse répondant aux meilleurs standards internationaux. Le Train Express Régional est conçu pour répondre à ce besoin en assurant des liaisons rapides, ponctuelles et régulières."



Pour l'exploitation du Train Express Régional, la main d'œuvre local a été privilégiée et le constructeur français a déjà formé des Sénégalais dans ce sens, comme l'indique Rafael Bernard Dely, directeur Alstom Afrique du nord et Afrique centrale.



"Nous avons recrutés des techniciens sénégalais en formation en France. Cette équipe a été formé pour acquérir toutes les compétences afin d'assurer les prestations localement. Les premières rames sont arrivées au Sénégal ce 18 novembre et une équipe était déjà là pour recevoir les rames, les assembler, refaire les test et puis maintenant assurer le bon fonctionnement."



Du côté des populations, on se réjouit de la mise en place d'une telle infrastructures. Le Vieux Touré estime que cela va faciliter la mobilité des populations.



"Je trouve que c'est un bon projet et on doit soutenir le gouvernement sénégalais dans ce programme parce que ça facilite le déplacement de la population et ça va désengorger les routes. Les populations de la banlieue pourront se déplacer facilement pour rejoindre le centre de la ville."





Certains des riverains du TER craignent pour la sécurité de leurs familles. El Hadj Ndiaye espère que des dispositions seront prises pour éviter des accidents.



"Ils ont dit que le train passe sur des rails électriques et nous craignons pour la sécurité de nos enfants parce que c'est difficile de les contrôler. C'est l'Etat qui doit prendre des mesures et le plus tôt sera le mieux."



Le Train Express Régional devrait commencer les trajets commerciaux dans 6 mois. En attendant, des séries de tests sont prévues pour que les populations s'adaptent à cette nouvelle infrastructure.