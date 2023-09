Le premier salon SaVaRRI à Lomé

No media source currently available

Libérer le potentiel de la recherche et de l'innovation pour un développement inclusif et durable, c’est l’ambition que porte le premier salon de valorisation des résultats de recherche et de l’innovation en Afrique de l’Ouest, SaVaRRI. Organisé dans la capitale togolaise pour trois jours, l’événement a rassemblé des acteurs clés du monde de la recherche et de l'innovation dans la région. L’initiative est novatrice et est financée par l’Union Européenne et mise en œuvre par l’organisation des Etats d’Afrique, de la Caraïbe et du Pacifique.