Le Marocain Mehdi Benatia rejoint l'OM comme conseiller sportif

Benatia, âgé de 36 ans, vient combler le vide laissé par le départ de Javier Ribalta dans la foulée de la tumultueuse réunion entre dirigeants et représentants des groupes de supporters au mois de septembre.



Il n'aura toutefois pas le même statut que l'Espagnol, qui était membre du directoire. Benatia sera lui placé sous les ordres de Stéphane Tessier, désormais directeur général du club marseillais.



"Mehdi Benatia mettra à la disposition de l'OM, en qualité de prestataire, son vécu et sa connaissance du football moderne", explique le club dans son communiqué.



"En collaboration étroite avec Pablo Longoria, Président du Directoire, et Stéphane Tessier, Directeur Général, il apportera son concours à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la stratégie sportive du club, notamment pour attirer, former et retenir les meilleurs talents", ajoute le club.



Selon des sources au sein de l'OM, Benatia arrive "dans un rôle et avec un statut comparable à celui de Luis Campos au Paris SG".



Benatia est un choix du président marseillais Pablo Longoria, qui l'avait côtoyé à la Juventus, quand l'un y était encore joueur et l'autre dirigeant.



- Papin prend la réserve -



Ils se sont ensuite régulièrement croisés après la fin de carrière de joueur de Benatia, qui s'est reconverti comme agent, une activité qu'il a mise entre parenthèses pour pouvoir rejoindre l'OM.



Selon une source au sein du club, Longoria voit en Benatia "quelqu'un qui était fait pour être directeur sportif, une personnalité très curieuse, qui connaît les dynamiques de mercato et sait ce qui se passe dans un vestiaire de club de haut niveau".



Formé à l'OM, dont il était l'un des piliers en équipes de jeunes, Benatia n'a jamais porté le maillot du club marseillais en équipe première.



Il a finalement débuté sa carrière à Tours avant de rejoindre Lorient puis Clermont et d'exploser en Italie et en Allemagne. Il a notamment joué à l'Udinese, à l'AS Rome, au Bayern Munich (2014-2016) puis à la Juventus (2016-2019).



Il a été trois fois champion d'Italie et deux fois champion d'Allemagne et a disputé une finale de Ligue des Champions avec la Juve en 2017. Il compte également 65 sélections avec le Maroc, dont il a été le capitaine.



Dans son communiqué, l'OM annonce, par ailleurs, que Jean-Pierre Papin a été nommé entraîneur de l'équipe réserve du club, qui est actuellement dernière de son groupe en N3 (5e division). Revenu au club il y a un an exactement, "JPP" y occupait un rôle d'ambassadeur et de conseiller de Pablo Longoria.



Marseille, 12e de Ligue 1, accueille Rennes dimanche pour le compte de la 14e journée.