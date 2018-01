Le Maroc écrase la Mauritanie 4-0 en match d’ouverture du CHAN 2018

Hôtes de la compétition, les fauves marocains ont pourtant fait jeu égal avec les Mauritaniens jusqu’à la 66e minute, moment où El Kaabi A a violé la cage des Moutabitounes avec un premier but.

Les Lions se sont dès lors libérés de la pression de jouer devant leur public, à domicile et d’être organisateurs du championnat.

Six minutes plus tard, El Haddad I a également trouvé le même chemin du but en alourdissant le score pour le Maroc.

Et de trois… le même El Kaabi est revenu à la charge à la 80e minute, inscrivant son deuxième but du match.

L’estocade a été signée par Bencharki A à la 3e minute après le temps règlementaire.