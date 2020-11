Le Malawi se lance dans la production industrielle du cannabis

Le Malawi est prêt à lancer la production commerciale et la transformation du cannabis à des fins médicales et industrielles, a déclaré mardi la nouvelle autorité de régulation du cannabis du pays d'Afrique australe.

C’est en février que le parlement du Malawi a adopté un projet de loi qui rend légal la culture et la transformation du cannabis à des fins médicinales, sans toutefois dépénaliser l'usage récréatif.

Selon l’autorité de régulation du Malawi, plus de 100 demandes de licence d’exploitations ont été soumises et sont en cours d'examen. Les droits de licence varient entre 100 à 10 000 dollars par an pour la culture, la vente, le stockage, la distribution de l'une ou l'autre classe de chanvre industriel et médical.

Les autorités anticipent que les revenus dérivés de l’industrie naissante vont dépasser ceux du tabac, jusqu’ici principale culture d'exportation du Malawi.

Les revenus du tabac au Malawi ont chuté de façon spectaculaire au fil des ans, en partie à cause de la baisse de la demande et du mauvais temps.

Au cours de la saison 2020, la production de tabac du Malawi a chuté de 31,3 %, entraînant une baisse de 26,4 % des revenus globaux du tabac du pays.

Cette chute a eu des conséquences dramatiques sur l'entreprise de vente aux enchères de tabac du pays, Auction Holdings Ltd, qui n'a pas payé les salaires au cours des deux derniers mois.

Un nombre croissant de pays à travers le monde légalisent ou assouplissent les lois sur le cannabis à mesure que les attitudes à l'égard de cette drogue changent. Plusieurs d'entre eux se trouvent en Afrique australe, notamment en Eswatini, en Zambie, au Lesotho et au Zimbabwe.