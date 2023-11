Football : les expulsions temporaires vont être expérimentées

L'IFAB, qui supervise les règles du football, a approuvé, lors d'une réunion à Londres le mardi 28 novembre 2023, l'introduction expérimentale des expulsions temporaires (également appelées expulsions en tribune) dans le football professionnel. Cette mesure consiste à exclure temporairement un joueur du terrain pour un nombre défini de minutes, en réprimande pour des actes contraires aux règles du jeu.

Mark Bullingham, directeur général de la Fédération anglaise de football (FA) et membre du conseil d'administration de l'IFAB, a déclaré que cette exclusion pourrait s'appliquer notamment aux contestations et aux fautes tactiques, c'est-à-dire des fautes antisportives visant à stopper une action adverse, notamment un joueur se dirigeant vers le but.

Essai concluant dans le football amateur

Selon Bullingham, il existe une frustration parmi les supporters face à des contre-attaques gâchées par de telles fautes, et la question se pose de savoir si un carton jaune est une sanction suffisante.



Bien que l'IFAB n'ait pas encore fixé de calendrier pour le début de cette expérimentation, une discussion sur le protocole d'application de cette mesure est prévue lors de l'assemblée générale annuelle de l'IFAB, le 2 mars 2024, à Glasgow, avec un possible début des tests dès juillet 2024 dans le football professionnel.



Selon la FA, l'expérimentation menée depuis 2018 dans le football amateur anglais a été concluante, avec une réduction de 38 % des cas de contestation.

Fonctionnement de l'exclusion temporaire

La FA rapporte que l'exclusion temporaire a été bien accueillie par les joueurs, les entraîneurs et les arbitres anglais, avec 72 %, 77 % et 84 % d'entre eux respectivement en faveur de sa poursuite.



"Les expulsions temporaires dans le football amateur ont un effet plus préventif que punitif. Les joueurs, conscients de la menace, évitent de transgresser les règles", explique Bullingham.



Durant le test, le joueur fautif est exclu du terrain pour une période de huit à dix minutes, en fonction de la durée totale du match. Son équipe joue alors avec un joueur de moins. En cas de deuxième expulsion temporaire, le joueur est définitivement écarté du match, mais son équipe peut le remplacer.



Cette initiative vise à promouvoir le fair-play et à réprimer les écarts de conduite, dans un contexte où les abus envers les arbitres augmentent à tous les niveaux.



Martin Cassidy, directeur général de "Ref Support UK", une organisation de soutien aux arbitres, témoigne de menaces graves envers les arbitres, incluant des menaces de violence et de dommages matériels. Il souligne l'urgence de la situation en déclarant : "La seule chose qui ne s'est pas encore produite, c'est qu'un arbitre se fasse assassiner, et je ne suis pas sûr que vous parieriez contre cela."