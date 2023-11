Football : Quatre Marocains en lice pour le titre de "Joueur africain de l'année"

Les Lions de l'Atlas se taillent la part du lion avec un quatuor composé du gardien Yassine Bounou (Al-Hilal Ryad), le défenseur latéral Achraf Hakimi (Paris SG), le milieu Sofyan Amrabat (Manchester United) et l'attaquant Youssef En-Nesri (Séville FC).

Sensation de l'épreuve, l'équipe de Walid Regragui a dominé un groupe de Coupe du monde comprenant notamment la Belgique et la Croatie, vice-championne du monde en 2018, puis a éliminé l'Espagne et le Portugal avant de s'incliner devant la France en demi-finale. Avec ce parcours, le Maroc est devenu le premier pays africain à atteindre le dernier carré du tournoi mondial depuis sa création en 1930.



Parmi les autres joueurs retenus dans cette liste figurent l'Egyptien Mohamed Salah – le métronome de Liverpool –, le Sénégalais Sadio Mané, tenant du titre et évoluant à Al-Nassr Ryad, et l'Algérien Riyad Mahrez, qui fait les beaux jours du club saoudien d'Al-Ahli FC.



Les Camerounais André-Frank Zambo Anguissa (Naples) et Vincent Aboubacar (Besiktas Istanbul) ainsi que le Nigérian Victor Osimhen (Naples) complètent la liste. Le lauréat sera connu lors d'une cérémonie qui se tiendra à Marrakech le 11 décembre.

S'agissant des autres distinctions, qui seront remises lors de cette même cérémonie, le sélectionneur marocain et son homologue du Sénégal Aliou Cissé, champion d'Afrique en titre, partent favoris, tandis que celui du meilleur gardien mettra en concurrence notamment Yassine Bounou, André Onana (Manchester United) et Edouard Mendy (Al Ahli Jeddah).