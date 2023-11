Les Mamelodi Sundowns remportent la première Ligue africaine de football

Les Sundowns qui s'étaient inclinés 2-1 une semaine plus tôt au Maroc ont refait leur retard grâce à des buts de Peter Shalulile (45e+3) et d'Aubrey Modiba (53e).



L'équipe de Prétoria, déjà lauréate de la Supercoupe de la CAF il y a six ans, s'adjuge ainsi le premier trophée de cette compétition lancée cet automne et richement dotée, le vainqueur devant encaisser un chèque de quatre millions de dollars (3,7 millions d'euros).



Pour cette première édition, huit clubs parmi les plus prestigieux du continent se sont affrontés en matches à élimination directe aller-retour, des quarts jusqu'à la finale et le sacre des Sundowns. La Confédération africaine envisage de l'étendre à 24 clubs pour la saison 2024-2025.