Le championnat marocain de football a repris

Peu de buts pour la reprise: les triple champions d'Afrique du Raja Casablanca ont fait match nul 0-0 sur le terrain du Difaa el Jadidi, et le Hassania Agadir a battu 1-0 le Raja Beni Mellal grâce à un but de Mehdi Oubila. Le champion en titre, le Wydad Casablanca, reste en tête du championnat.

Le football a repris à huis clos dans le pays, où 20.887 cas de coronavirus ont été recensés, dont 316 décès.

Les prochains grands championnats qui doivent reprendre sur le continent sont ceux de Tunisie le 2 août, d'Egypte le 6 et d'Afrique du Sud le 11. L'Algérie n'a pas encore décidé de date de reprise, ni même si la compétition allait reprendre, et les championnats de République démocratique du Congo, du Ghana, du Nigeria et du Sénégal ont été annulés.

Sur le continent, seul le Burundi a laissé son championnat se poursuivre malgré la pandémie de coronavirus. Le championnat de Tanzanie a quant à lui été le premier à reprendre, mi-juin.