Le Messager Ngozi sacré champion de football au Burundi

Le sacre a été scellé samedi par une victoire 3-0 contre l'Inter Star, qui a donné cinq points d'avance au club du nord du pays sur son premier poursuivant, à une journée de la fin de la première division burundaise. Grâce à cette deuxième couronne nationale, le Messager Ngozi est qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des champions de la CAF (Confédération africaine de football), la plus prestigieuse compétition de clubs sur le continent.

"Il n'y avait pas de raison d'interrompre le championnat alors que d'autres activités continuaient normalement dans le pays", a affirmé à la presse Ndikuriyo Reverien, le président de la Fédération de football.

Parmi les Etats africains qui avaient suspendu les compétitions sportives en raison de la pandémie, la Tanzanie est devenue le 13 juin le premier pays à redémarrer son championnat national.

Le Covid-19 a causé plus de 8.000 décès en Afrique, et près de 307.000 contaminations ont été recensées, selon les chiffres du Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC) de l'Union africaine.