Le Centre Carter exige la transparence du processus de publication des résultats

L’organisation américaine exhorte, dans un message écrit, les responsables de la centrale électorale en RDC à veiller à ce que le processus se déroule de manière transparente. Elle appelle toutes les parties des élections congolaises à rester patientes pendant la compilation des résultats finaux.

"J'exhorte la Commission électorale nationale indépendante à informer le public des progrès accomplis dans la compilation des résultats des élections et à faire en sorte que les résultats définitifs reflètent la volonté du peuple congolais telle qu'elle l'a été exprimée lors des scrutins," déclare, dans le message, l'ancien président américain Jimmy Carter.

L’institution dit reconnaître l’importance des efforts de la CENI pour finaliser la compilation des résultats et comprend que cela pourrait nécessiter quelques jours supplémentaires.

La CENI a indiqué la veille (dimanche 6 janvier) qu’elle n’avait compilé que 53% des plis et a repoussé l’annonce à cette semaine sans donner de nouvelles dates. La proclamation des résultats provisoires de la présidentielle était, pourtant, attendue dimanche 6 janvier comme prévue par la CENI avant les élections du 30 janvier.

A ce sujet, le Centre Carter demande instamment à la CENI de veiller à ce que le processus se déroule de manière transparente, avec un accès sans restriction aux observateurs et aux agents des partis politiques à tous les niveaux.

"Afin de favoriser la transparence et la confiance du public, le Centre demande instamment à la CENI d'afficher les résultats au niveau des bureaux de vote sur son site internet et de sensibiliser davantage le public et de mieux communiquer sur l'état de la tabulation," écrit le centre.

Comme l’Union européenne, le Centre Carter s’est vu refuser l’accréditation de ses observateurs par les autorités congolaises.

Seuls les observateurs de l’Union africaine, des organisations africaines et les locaux ont été accrédités.

Les autorités ont tenu à organiser seules ces élections tenues après moult reports le 30 décembre denier.