Le bilan du coronavirus franchit le seuil de 6 millions de morts

Le coronavirus a tué plus de six millions de personnes dans le monde, selon des données officielles datant de lundi.

Ce chiffre, enregistré par l'Université Johns Hopkins, est le dernier rappel tragique de la nature implacable de la pandémie.

Les États-Unis ont le plus grand nombre officiel de morts dans le monde, comptant à eux seuls un million de décès signalés.

Il a fallu sept mois au monde pour enregistrer son premier million de décès dus au virus après le début de la pandémie, début 2020. Quatre mois plus tard, un autre million de personnes étaient mortes, et un million de personnes sont mortes tous les trois mois depuis, jusqu'à ce que le nombre de décès atteigne 5 millions à la fin du mois d'octobre. Il atteint lundi 6 millions, soit plus que les populations du Gabon et du Botswana réunis.

Le véritable bilan pourrait être bien plus sombre: selon une analyse effectuée par une équipe du magazine The Economist, le nombre de décès dus à la maladie COVID-19 se situe entre 14,1 millions et 23,8 millions.

"Les décès confirmés ne représentent qu'une fraction du nombre réel de décès dus au COVID, principalement en raison des tests limités, et des défis dans l'attribution de la cause du décès", a déclaré Edouard Mathieu, responsable des données pour le portail Our World in Data (Notre monde en chiffres). "Dans certains pays, surtout les pays riches, cette fraction est élevée et le décompte officiel peut être considéré comme assez précis, mais dans d'autres pays, le bilan est fortement sous-estimé".

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 445 millions de cas confirmés de COVID-19 ont été recensés dans le monde et le nombre de nouveaux cas hebdomadaires a diminué récemment dans toutes les régions, à l'exception du Pacifique occidental, qui comprend notamment la Chine, le Japon et la Corée du Sud.

L'Afrique demeure un mystère

Les disparités mondiales en matière de vaccination persistent, avec seulement 6,95 % de personnes entièrement vaccinées dans les pays à faible revenu, contre plus de 73 % dans les pays à revenu élevé, selon Our World in Data.

Signe encourageant, à la fin du mois dernier, l'Afrique a dépassé l'Europe en ce qui concerne le nombre de doses de vaccins administrées quotidiennement, mais seulement 12,5 % environ de sa population a reçu deux injections.

Toutefois, avec environ 250 000 décès déclarés, le continent africain intrigue les analystes.

"L'Afrique est un grand point d'interrogation pour moi, car elle a été relativement épargnée par le pire jusqu'à présent, mais elle pourrait tout simplement être une bombe à retardement", a déclaré Tikki Pang, professeur à l'Université nationale de Singapour et coprésident de la Coalition pour la vaccination en Asie-Pacifique.

En Afrique du Sud, Thoko Dube, habitante de Soweto, a déclaré avoir reçu la nouvelle du décès de deux membres de sa famille le même jour en janvier 2021, un mois avant que le pays ne reçoive ses premiers vaccins.

La situation a été difficile, mais "la famille s'en sort", dit-elle. "Nous l'avons accepté parce que c'est aussi arrivé à d'autres familles".