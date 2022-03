La semaine des Africains en NBA : on n'arrête plus Jonathan Kuminga

Le rookie (débutant) de Golden State Jonathan Kuminga vient de passer une très bonne semaine sur le plan individuel. Avec plus de 18 points de moyenne tout en affichant une réussite aux tirs de 63% (dont 47% à trois-points), il ne cesse de confirmer tout le bien que son coach pense de lui. Les Warriors sont deuxièmes à égalité avec Memphis et on n'a probablement pas fini d'entendre parler du jeune Congolais (présent à deux reprises dans le Top 10 de jeudi soir).

Mis à part ses 43 points face aux Bulls, Joel Embiid a vécu une petite semaine par rapport à ses standards habituels, notamment lors des deux défaites face à Miami et Brooklyn – deux autres prétendants au titre. Le Camerounais marque un peu le pas donc, mais Philadelphie peut plus que jamais prétendre à l’une des quatre première places synonymes d’avantage du terrain lors du premier tour des play-offs.

Si la qualification directe pour les play-offs ne sera pas facile, Toronto est en tous cas bien parti pour le play-in qui réunira les équipes classées de la 7e à la 10 place dans un mini-tournoi où les deux premiers participeront à la post-season. Les Canadiens peuvent en cela compter sur le Camerounais Pascal Siakam devenu au fil des années le leader de l’équipe. Cette semaine, malgré les deux défaites en trois matchs des Raptors, le natif de Douala a marqué successivement 34, 24 et 20 points.

Son jeune coéquipier nigérian Precious Achiuwa, en constante progression cette saison, a lui brillé de loin, avec un 5/10 derrière la ligne à trois points sur les trois matchs.

Belle semaine pour les Milwaukee Bucks de Serge Ibaka qui sont sur une série de six victoires et talonnent Miami, le leader à l'Est. Après un zéro pointé, le Congolais a scoré 14 points à deux reprises et engrangé un double double face aux Phœnix Suns. Le vétéran est toujours solide, ce qui est rassurant à l'approche des play-offs.

Peu utilisé par les Minnesota Timberwolves cette saison, le Nigérian Josh Okogie a eu droit à 20 minutes de jeu dans la large victoire face à Portland. Il en a profité pour scorer 9 points, assortis de deux interceptions.

Victime de la forte concurrence dans le secteur intérieur du Jazz d’Utah, Udoka Azubuike n’a joué qu’un seul match, mais a rentré les trois shoots qu’il a tentés.