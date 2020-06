Joe Biden hanté par des votes controversés durant sa carrière au sénat

No media source currently available

La pression augmente sur le candidat démocrate Joe Biden pour qu’il adopte des politiques plus progressistes en réponse à la pandémie de coronavirus, au chômage massif et aux protestations généralisées contre les inégalités raciales qui ont radicalement changé la course à la Maison Blanche. De plus en plus, les militants démocrates de gauche, impatients face aux positions modérées de Biden, exigent un programme avec des changements transformationnels pour dynamiser les électeurs minoritaires et progressistes lors de l'élection présidentielle de novembre. Brian Padden s’est penché sur la question.