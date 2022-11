Poussé par un boom démographique en Afrique, le monde atteint 8 milliards d'habitants

Selon une projection des Nations unies, la population mondiale a atteint 8 milliards d'habitants ce mardi, propulsée en grande partie par une explosion démographique en provenance des pays africains.

La population de l'Afrique subsaharienne augmente de 2,5 % par an, soit plus de trois fois la moyenne mondiale. Une partie de cette croissance peut être attribuée au fait que les gens vivent plus longtemps, mais la taille des familles reste le facteur déterminant. Les femmes d'Afrique subsaharienne ont en moyenne 4,6 naissances, soit le double de la moyenne mondiale actuelle de 2,3.

Le Nigeria fait partie des huit pays qui, selon les Nations unies, représenteront plus de la moitié de la croissance démographique mondiale entre aujourd'hui et 2050. Sur la liste figurent aussi l'Égypte, la République démocratique du Congo, l'Éthiopie et la Tanzanie.

À Lagos, plus de 15 millions de personnes se disputent tout: de l'électricité pour éclairer leurs maisons aux places dans des bus bondés, souvent pour des trajets de deux heures dans cette mégapole tentaculaire. Au cours des trois prochaines décennies, la population du pays le plus peuplé d'Afrique devrait encore augmenter, allant de 216 millions d'habitants cette année à 375 millions, selon les Nations unies. Cela fera du Nigeria le quatrième pays le plus peuplé du monde après l'Inde, la Chine et les États-Unis.

En dehors de l'Afrique, les autres pays qui complètent la liste des pays dont la population augmente le plus rapidement sont le Pakistan, les Philippines et l'Inde, qui devrait dépasser la Chine en tant que nation la plus peuplée du monde l'année prochaine.

La consommation à outrance, une menace

Pour les experts, les préoccupations environnementales entourant le cap des 8 milliards devraient se concentrer sur la consommation, notamment dans les pays développés.

"La population n'est pas le problème, c'est la façon dont nous consommons qui est le problème. Il faut changer nos modes de consommation", dit Charles Kenny, chargé de recherche au Center for Global Development à Washington.

"Une petite partie de la population mondiale utilise la plupart des ressources de la Terre et produit la plupart de ses émissions de gaz à effet de serre", explique Poonam Muttreja, directrice exécutive de la Population Foundation of India, en Inde. "Au cours des 25 dernières années, les 10 % les plus riches de la population mondiale ont été responsables de plus de la moitié de toutes les émissions de carbone", ajoute-t-elle.

Alors même que la population explose dans certains pays, l'ONU indique que les taux devraient baisser de 1 % ou plus dans 61 nations.

La population américaine avoisine aujourd'hui les 333 millions d'habitants, selon les données du Bureau du recensement des États-Unis. Le taux de croissance de la population en 2021 n'était que de 0,1 %, le plus bas depuis la fondation du pays.