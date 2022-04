La musique inscrite dans les gènes des Kuti

Le père et le fils attirent toutefois les foules lors de leurs tournées dans les villes européennes, ainsi qu'au Shrine, rouvert en 2000 par Femi et où férus de musique, nostalgiques de Fela et expatriés européens se retrouvent chaque week-end.

Avec leur double album commun intitulé Legacy ("Héritage +" en français), père et fils sont nommés cette année aux Grammy Awards, les récompenses américaines de la musique dont la cérémonie se tient lundi à Los Angeles.

"Mon père, je pense, a eu l'idée du nom" Legacy "et du" + "à la fin, en ce sens que c'est dans le continuum, ça ne commence ni ne finit avec nous. L'héritage va toujours grandir, ça va toujours progresser. Ce n'est peut-être pas musical, mais l'idéologie de la famille sera toujours représentée dans la façon dont nous pratiquons ce que nous faisons. Partager la scène et la chanson avec votre fils - il y a quelque chose de spécial là-dedans pour Femi. Comme ici au sanctuaire, un music-hall à Lagos fondé par son père, indique Made Kui, 26 ans.

La nomination au Grammy, un grand moment pour les deux, était la cinquième de Femi Kuti, qui a commencé sa carrière en jouant dès l'âge de 17 ans au côté de son père, le légendaire Fela.

C’était la première pour Made Kuti. A 26 ans, il joue tous les instruments enregistrés sur les chansons qu'il a lui-même composées pour cet album, qui est son premier opus: saxophone, trompette, piano, guitare, percussions et basse. Dans la famille Kuti, un autre fils de Fela, Seun Kuti, a également été nommé aux Grammies, en 2018.

"C'est très excitant pour moi parce que c'est mon bébé, c'était un bébé, je l'ai vu grandir, il est maintenant un homme et c'est incroyable, c'est tellement beau. // Il ne sera pas mon père mais il aura un un peu de mon père en lui. Il ne sera pas moi mais il aura un peu de moi en lui. Ce fut un grand défi pour Made de marcher sur les traces de ses ancêtres, confie Femi Kti, 59 ans.

Il a monté son propre groupe et a joué de tous les instruments sur son premier album. Son père en est très fier.

Sur la scène, torse nu, pantalon ajusté et saxophone accroché autour du cou, la ressemblance entre Made Kuti et son grand-père est frappante. Le musicien fait courir ses doigts sur l'instrument familial tout en dirigeant son groupe avec lequel il répète "Free Your Mind", le titre phare de Legacy +, sorti en février 2021. On y décèle des influences rock, mais surtout le génie de l'afrobeat de Fela, musique répétitive et hypnotique mêlant le style highlife, la polyrythmie yoruba, le jazz et le funk.

"Ça m'a pris des années... Regarde (riant) ma vie était misérable ! Et pour me retrouver dans un tel chaos... parce que mon père était énorme ! Maintenant, il a un grand-père énorme, un père énorme, et puis pour se retrouver tout de suite, c'est beau.", affirme Femi Kuti.

L'attitude calme et posée tranche en revanche avec celle de son grand-père, énervée et exubérante. Les paroles sont elles restées les mêmes: engages. Toute sa carrière, Fela Kuti n'a cessé de dénoncer la corruption des élites, la dictature et le pouvoir des multinationales, se servant de la musique comme d'une arme. "Les Nigérians voient Fela comme une figure de liberté et de justice, un esprit révolutionnaire qui vous permet de vous battre pour ce que vous croyez", dit Made Kuti.

Un quart de siècle après sa mort, Femi et Made Kuti dénoncent les mêmes maux. Le Nigeria n'est plus une dictature militaire, et a renoué en 1999 avec la démocratie, mais la corruption endémique, l'extrême pauvreté, les inégalités criantes et les abus ont perduré.

Lors des manifestations pacifique au Nigeria, rapidement réprimées dans le sang par l'armée et la police, les jeunes dansaient sur la musique "Sorrow, Tears and Blood" (Chagrin, larmes et sang) ou "Zombie" de Fela. Preuve que l'héritage de ce musicien de génie n'est pas qu'une affaire de famille. C'est aussi l'histoire d'un pays.