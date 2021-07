La MCC valide près de 500 millions de dollars pour les transports, l'eau et le commerce en Tunisie

A l’issue du conseil d'administration de la Millennium Challenge Corporation (MCC), réuni mercredi, un accord de 498,7 millions de dollars a été voté à l’unanimité pour renforcer les secteurs des transports, du commerce et de l'eau en Tunisie.

La validation de ce "compact" permettra à la Tunisie de bénéficier d'un programme de subventions de cinq ans. Il comprend des projets conçus pour rendre le commerce avec la Tunisie plus facile et moins coûteux en investissant dans la gestion, l'expansion et la numérisation du port de Radès, ainsi qu'en améliorant la gestion et la conservation des ressources en eaux souterraines du pays, précise la MCC dans un communiqué.

Le feu vert du conseil d'administration de mercredi marque l'aboutissement de longues années de négociations entre la Tunisie et le gouvernement américain, qui finance la MCC. Des négociations qui remontent à 2016.

"Nous allons travailler avec les communautés d'agriculteurs dans les gouvernorats à l'intérieur du pays", nous confiait la veille Kyeh Kim, vice-présidente de la MCC chargée de la région Afrique, dans un entretien exclusif. "Augmenter les revenus du peuple tunisien et créer les emplois sont des objectifs très importants de ce compact", a-t-elle ajouté.

Contrepartie tunisienne

Selon le communiqué de la MCC, le gouvernement tunisien contribuera à hauteur de 35 millions de dollars au programme. En plus des financements, les autorités s'engagent à mettre en place des réformes institutionnelles pour la bonne gouvernance et la durabilité des investissements.

"Tout les pays peuvent bénéficier de tels programmes et la MCC est disponible à les accompagner dans l’amélioration des critères pouvant les rendre éligibles", a déclaré Mme Kim.

Lancée en 2004, la MCC met à la disposition des pays éligibles des subventions pour promouvoir la croissance économique, réduire la pauvreté et renforcer les institutions de bonne gouvernance.