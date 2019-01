La Guinée a légalisé la polygamie après plusieurs décennies de débats

Les députés guinéens étaient en négociation depuis trois mois avant de voter samedi, un texte de loi devant régir les relations entre personnes.

Ce code civil comporte de nombreux changements, mais les articles concernant la polygamie fait débat surtout dans les milieux des femmes. Les premières réactions sont celles des mouvements et associations de femmes.

Elles étaient nombreux lundis devant l'Assemblée nationale, les femmes partageant leurs mécontentements contre un code civil qu’elles jugent sexiste. Les articles 281 et 282 portant sur la polygamie, et qui donnent le choix qu’à l’homme, ne laissent pas indifférentes ces activistes et défenseurs des droits des femmes.

Mais loin de ces femmes intellectuelles, on ignorait tout de l’interdiction de la polygamie. Mabinty, vendeuse de produits cosmétiques, vit sous le régime de la monogamie, mais ne semble aller contre l’amendement du code civil.

"Ce n’est pas bien d’être seule, on tombe malade, on peut voyager, si vous êtes deux, le vide peut être combler par une autre", confie Mabinty​.





Jusqu’à présent, la polygamie était interdite en Guinée, mais aucun homme n’a été inquiété ou sanctionné. La pratique doit son succès aux pesanteurs sociales et à l’islam, la religion autorise jusqu’à quatre femmes. Catherine, étudiante, est célibataire. Elle ne recommande pas cette pratique.



"Quand tu as une femme, tu vis paisiblement, et si Dieu vous donne les enfants vous allez vivre dans l’harmonie", explique Catherine​. "Mais avec la polygamie, tu as plusieurs enfants avec des mères différentes. Ces enfants ne seront jamais d’accord entre eux".



Cette autre femme semble accepter la polygamie, mais avec une grande peur au ventre.



"Certains hommes changent après un deuxième mariage. Tu cesses d’être une femme aimée dès qu’il épouse une autre", confie Saran​.



Tout n’est pas critiqué par les femmes dans ce code civil révisé. L’autorité parentale par exemple est reconnue aux deux parents, et la femme est libre de choisir sa profession sans aucun accord préalable de son époux.