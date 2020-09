La Fifa veut entendre les acteurs de l'élection à la fédération ivoirienne

"La FIFA et la CAF ont décidé d'instituer une commission FIFA-CAF chargée d'entendre (...), jeudi 3 septembre par visio-conférence", les membres de la commission électorale et du comité d'urgence, ainsi que le président de la Fif Sidy Diallo et son secrétaire général, écrit la Fifa.

La Fifa avait suspendu le 27 août le processus électoral au sein de la Fif après le rejet du dossier de Didier Drogba.

La commission Fifa-Caf sera composée notamment de deux membres de la Fifa ainsi que d'un représentant de la Commission de gouvernance de la CAF, selon le courrier adressé à la Fif daté du 1er septembre et parvenu à l'AFP mercredi.

L'élection, en forme d'imbroglio avec des luttes intestines incessantes, est devenue un véritable feuilleton depuis le mois de juin. C'est la troisième intervention de la Fifa en dix jours.

Selon la commission électorale de la Fif, Drogba ne remplissait pas les conditions d'éligibilité, n'ayant pas rassemblé les parrainages suffisants pour présenter une candidature.

Son entourage avait affirmé ne pas être "surpris du rejet", assurant qu'il "allait réagir".

La Fifa avait annulé la semaine dernière une décision de la Fif qui suspendait la commission électorale, allant ainsi dans le sens de Drogba, mais un nouveau rebondissement avait ensuite eu lieu avec la démission de la présidence de la commission de l'ancien ministre des Sports René Diby. Puis, la décision de rejeter la candidature de Drogba.

Ce rejet montre les difficultés de la star à s'implanter dans son pays, malgré son statut, son palmarès, sa centaine de sélections (65 buts) et sa fortune.

Personnalité parmi les plus populaires du pays, Drogba, qui a longtemps porté la sélection ivoirienne sur ses épaules, a reçu le soutien de nombreux anciens partenaires comme Eugène Diomandé, les frères Yaya et Kolo Touré, Aruna Dindane, ainsi que de nombreuses personnalités.

Toutefois, d'autres anciens joueurs comme Cyril Domoraud, Bonaventure Kalou ou Ahmed Ouattara soutiennent la candidature d'Idriss Diallo, ancien 3e vice-président de la Fif, alors que le président de la Ligue, Sory Diabaté, a le soutien notamment de Didier Zokora, Youssouf Fofana ou Abdoulaye Traoré (dit Ben Badi).