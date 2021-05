La chambre basse du Congrès valide la création d'une commission d'enquête sur l'assaut au Capitole

La Chambre des représentants des États-Unis a voté mercredi en faveur de la création d'une commission indépendante chargée d'enquêter sur l'attaque meurtrière du 6 janvier contre le Capitole.

Une foule en colère avait pris d'assaut le Capitole alors que les élus des deux chambres s'étaient rassemblés pour valider les résultats de l'élection présidentielle du 3 novembre 2020, qui consacraient la victoire du démocrate Joe Biden sur le républicain Donald Trump. L'incident avait fait cinq morts et de nombreuses arrestations ont eu lieu depuis.

Avec le vote de mercredi (252 voix en faveur et 175 contre), le projet de loi devrait aller au Sénat et, s'il est aussi approuvé, il reviendra au président Joe Biden de le promulguer en loi.

Si elle voit le jour, la commission s'inspire de celle qui avait enquêté sur les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis.

Au cours des deux derniers jours, le chef des républicains de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, et le chef des républicains du Sénat, Mitch McConnell, tous deux minoritaires, ont appelés les élus de leur parti à s'y opposer. Au final 35 élus républicains -- sur les 211 que compte la chambre basse -- ont voté en faveur de la création de cette commission.

Selon le quotidien The Hill, la commission sera composée à parts égales de démocrates et de républicains ayant une expertise en matière de renseignement, d'application de la loi, de contre-terrorisme ou de domaines similaires. La commission devra conclure ses travaux au plus tard le 31 janvier 2020, selon USA Today.

Mardi soir, l'ancien président Donald Trump a écrit sur son site internet que "les républicains de la Chambre et du Sénat ne devraient pas approuver le piège des démocrates de la Commission du 6 janvier"."Les républicains doivent devenir beaucoup plus durs et beaucoup plus intelligents, et cesser d'être utilisés par la gauche radicale", a-t-il ajouté.