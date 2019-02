L'UE prolonge sa mission de formation des forces de sécurité au Mali

La mission "EUCAP Sahel Mali" a été lancée le 15 avril 2014. Elle est commandée depuis octobre 2017 par le général de gendarmerie français Philippe Rio et son quartier général est à Bamako, ont précisé les services du conseil européen dans un communiqué.

Elle devrait compter 144 agents internationaux et 65 agents locaux.

L'Union européenne a deux autres engagements au Sahel dans le cadre de sa Coopération structurée permanente (CSP ou PeSCO en anglais): une mission de formation chargée d'aider à la restructuration et à la réorganisation des forces militaires au Mali et une mission de formation au Niger pour soutenir la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme dans le pays.