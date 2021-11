L'OMS donne le feu vert à un vaccin anti-Covid développé en Inde

Le nombre de morts dus au nouveau coronavirus a franchi lundi la barre des 5 millions, moins de deux ans après son apparition à Wuhan, en Chine.

Les décès et les ravages causés par la maladie COVID-19 ont frappé aussi bien les pays pauvres que les nations riches.

Les États-Unis, l'Union européenne, la Grande-Bretagne et le Brésil qui ensemble représentent un huitième de la population mondiale, totalisent près de la moitié de tous les décès signalés.

À eux seuls, les États-Unis ont enregistré plus de 740 000 morts dus à la maladie COVID-19, soit plus que tout autre pays. Sur le continent africain, l’Afrique du Sud compte le plus grand nombre de décès, soit plus de 89 000 morts, selon un décompte de l'université Johns Hopkins.

Le nombre de morts à l’échelle mondiale est l’équivalent de la population totale du Gabon, de Sao Tomé-et-Principe, de la Guinée équatoriale et du Cap-Vert réunis. Il rivalise avec le nombre de personnes tuées dans les combats entre pays depuis 1950, selon les estimations de l'Institut de recherche sur la paix d'Oslo.



Dans le monde, la maladie COVID-19 est désormais la troisième cause de décès, après les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux.

Pire, ce chiffre est probablement une estimation à la baisse, vu que bon nombre de morts liés au coronavirus ne sont pas signalés ou reconnus comme tels.

Les points chauds se sont déplacés au cours des 22 mois qui ont suivi le début de la pandémie, faisant passer en rouge différents endroits de la carte du monde.

Aujourd'hui, le virus frappe la Russie, l'Ukraine et d'autres régions d'Europe de l'Est, en particulier là où les rumeurs, la désinformation et la méfiance à l'égard du gouvernement ont entravé les efforts de vaccination. En Ukraine, seulement 17 % de la population adulte est entièrement vaccinée ; en Arménie, seulement 7 %.

"Ce qui est unique dans cette pandémie, c'est qu'elle a frappé le plus durement les pays à revenus élevés", a déclaré Dr Wafaa El-Sadr, directeur de l'ICAP, un centre de santé mondiale de l'université Columbia. "C'est l'ironie du COVID-19".



Les pays riches, où l'espérance de vie est plus longue, comptent une plus grande proportion de personnes âgées, de survivants du cancer et de résidents de maisons de retraite, qui sont tous particulièrement vulnérables à la maladie COVID-19, explique Dr El-Sadr.

A l’inverse, les pays pauvres ont généralement une plus grande proportion d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes, qui sont moins susceptibles de tomber gravement malades à cause du coronavirus.

La richesse a également joué un rôle dans la campagne mondiale de vaccination, les pays riches étant indexés pour avoir bloqué les stocks. Par exemple, les États-Unis et d'autres pays distribuent déjà des injections de rappel alors que des millions de personnes en Afrique n'ont pas reçu la moindre dose.

L'Afrique reste la région la moins vaccinée au monde : seulement 5 % de sa population, estimée à 1,3 milliard de personnes, est entièrement vaccinée.

Avec Associated Press.