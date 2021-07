L'entreprise de Donald Trump et son directeur financier inculpés pour fraude présumée

La société de Donald Trump, la Trump Organization, et son directeur financier de longue date ont été inculpés dans le cadre d’une affaire de fraude fiscale présumée, selon une plainte révélée jeudi et dont une copie est parvenue à VOA Afrique.

Selon les procureurs, Allen Weisselberg et la Trump Organization ont fraudé l'État et la ville de New York. Les deux accusés ont plaidé non coupable.

Jusqu’ici les dossiers juridiques impliquant l’entreprise de l’ancien président américain étaient de nature civile. Mais avec les inculpations de jeudi, l’affaire a désormais pris une tournure criminelle.

Concrètement les procureurs Cyrus Vance Jr (Manhattan) et Letitia James (État de New York), tous deux démocrates, accusent l’entreprise et son directeur financier d’avoir comploté depuis 2005 pour cacher des transactions de valeur sujettes à l’impôt. La valeur de cette fraude présumée est estimée à plus d’un million de dollars.

Il est à préciser que Donald Trump, un républicain qui a remporté la présidentielle de 2016 et qui a quitté la Maison Blanche en janvier 2021, ne fait pas l’objet de ces poursuites.

L'acte d'accusation indique que M. Weisselberg, 73 ans, a dissimulé qu'il était un résident de la ville de New York afin d'éviter l'impôt sur le revenu de la ville. Jeudi il a été photographié alors qu'il entrait dans un bâtiment qui abrite à la fois les tribunaux pénaux et le bureau du procureur de Manhattan vers 6h20 jeudi. Il a été conduit au tribunal dans l'après-midi, les mains menottées dans le dos.

M. Weisselberg a été sommé de remettre son passeport aux autorités qui craignent qu’il ne tente de quitter le territoire américain. Il a toutefois été libéré sans caution et a quitté le palais de justice sans faire de commentaires aux journalistes rassemblés.

Pour sa part l’ex-président estime qu’il ne s’agit ni plus ni moins d’un règlement de comptes politique.

"Ce n'est pas de la justice, c'est de la politique", a déclaré la Trump Organization.