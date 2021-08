Kathy Hochul entend briguer le poste de gouverneure de New York après l'intérim post-Cuomo

Après la chute du gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, l'attention de la nation se tourne vers Kathy, qui devrait devenir la toute première femme à occuper le poste de gouverneur du quatrième État américain le plus peuplé. Qui est-elle au juste?

Jusqu'ici vice-gouverneure aux côtés de M. Cuomo, Mme Hochul, 62 ans, deviendra dans deux semaines la première femme gouverneure de l'État.

Dans un entretien jeudi sur le plateau de l'émission "Today" diffusée sur la chaîne NBC, celle qui jusqu'ici avait quasiment tout fait pour rester en dehors de l'éclat des projecteurs a dit qu'elle avait l'intention de briguer un mandat plein ​lors des élections prévues l'année prochaine.

"Je suis la personne la mieux préparée pour assumer cette responsabilité et je demanderai aux électeurs, à un moment donné, de me faire à nouveau confiance, mais pour l'instant, j'ai besoin de leur foi, j'ai besoin de leurs prières et j'ai besoin de leur soutien pour m'assurer que nous faisons les choses correctement", a déclaré Kathy Hochul.

Andrew Cuomo, 63 ans, a annoncé mardi qu'il démissionnerait plutôt que de faire face à un probable procès en destitution. On l'accuse d'avoir harcelé sexuellement au moins 11 collaboratrices, dont une qui affirme que le gouverneur lui a tripoté la poitrine. Des accusations qu'il nie.

Mme Hochul partage en partie les vues centristes de M. Cuomo. Elle est très appréciée de ses collègues. Ces derniers affirment d'ailleurs qu'il ne faudrait pas assimiler son approche effacée sous Cuomo à un manque de confiance ou de compétence.

"Kathy Hochul sera une gouverneure extraordinaire", a déclaré la sénatrice démocrate Kirsten Gillibrand, qui représente New York au Congrès fédéral. "Elle comprend les complexités et les besoins de notre État, ayant été à la fois membre du Congrès et vice-gouverneure ces dernières années".