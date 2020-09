Italie: l'état de Berlusconi s'améliore grâce à "une forte réponse immunitaire"

La France a mis en garde lundi le Royaume-Uni contre toute remise en cause de l'accord encadrant sa sortie de l'UE, soulignant que cela affecterait les négociations sur la relation future entre Londres et l'Union.

"L'Union européenne rappelle régulièrement le lien entre la bonne mise en œuvre des stipulations sur l'accord de retrait et la négociation sur le futur partenariat entre le Royaume-Uni et l'Union: c'est une question de confiance entre les Parties et de respect des engagements pris", a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Agnès von der Mühll.

"Si cette confiance est remise en question, les négociations sur la relation future en seront affectées", a-elle ajouté au point de presse électronique quotidien du Quai.

Selon le quotidien économique Financial Times, le gouvernement britannique va présenter un texte de loi mercredi revenant sur certaines parties de l'accord encadrant la sortie de l'UE, dont les règlementations douanières en Irlande du Nord.

Les dispositions en question prévoient le maintien de certaines règles de l'UE dans la province britannique afin de garantir l'absence de frontière physique et éviter la résurgence de tensions dans cette région, ensanglantée par trois décennies de "Troubles".

Downing Street a confirmé des mesures "limitées" visant à "clarifier" ce protocole, afin de "lever toute ambiguïté" et d'éviter des "conséquences imprévues" du texte pour le processus de paix ou le marché interne britannique.