Incident au Capitole: au moins 2 agents blessés

Une voiture a percuté une barricade à l'extérieur du Capitole à Washington vendredi après-midi, blessant deux agents de police. Le conducteur, dont l'identité n'a pas été révélée, a essuyé des tirs de balle, selon des sources bien renseignées.

Au moins un agent est dans un état grave, tandis que le conducteur est dans un état critique, ont précisé les responsables de la sécurité.

L'incident s'est produit à un poste de contrôle près du siège du Congrès, alors que les élus sont en vacances et que la capitale fédérale américaine reste sur les nerfs près de trois mois après qu'une foule en colère a pris d'assaut le Capitole au moment où représentants et sénateurs s'apprêtaient à certifier la victoire de Joe Biden à la présidentielle de novembre 2020.

Les responsables des forces de l'ordre ont déclaré à l'agence Associated Press que le suspect a été transporté à l'hôpital dans un état critique. L'un des agents blessés a été emmené à l'hôpital en voiture de police, tandis que l'autre est transporté par des équipes médicales d'urgence.

Vendredi le personnel du Capitole a été informé qu'il ne pouvait ni entrer ni sortir des bâtiments du complexe.

L'incident s'est produit à moins de 100 mètres de l'entrée du bâtiment situé du côté du Sénat. La clôture qui empêchait la circulation des véhicules près de cette zone a récemment été retirée, le Capitole ayant commencé à s'ouvrir après les émeutes du 6 janvier.

Le point de contrôle de sécurité est généralement utilisé par les sénateurs et le personnel les jours de semaine.

Une vidéo mise en ligne montre une berline de couleur foncée s'écrasant contre une barrière de véhicules et un chien policier inspectant le véhicule. On peut voir les forces de l'ordre et les ambulanciers s'occuper d'au moins une personne non identifiée.