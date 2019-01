Huit ans de prison requis pour un blogueur hostile au pouvoir

Hervé Mombo Kinga a comparu lundi au tribunal de Libreville pour sa première audience depuis son arrestation le 31 août 2017, selon son avocat, Anges Kevin Nzigou.

M. Mombo Kinga est poursuivi pour "propagande tendant à troubler l'ordre public" et "outrage envers le président de la République".

Il avait "monté un podium dans un lieu public" et projeté des "vidéos et messages d'incitation à la révolte contre les autorités de l'Etat, à la haine et à la désunion", avait déclaré à l'époque de son arrestation le procureur Steeve Ndong Essame Ndong, qui a été remplacé depuis.

Le verdict est attendu le 4 février, selon Me. Nzigou.

"Il serait irréaliste qu'il reste en prison après le 4 février car le tribunal a bien compris qu'il s'agissait d'un délit d'opinion et que cette détention devenait extravagante", a commenté l'avocat.

Le jour de son arrestation le 31 août 2017, une quinzaine de partisans de l'opposition avaient été arrêtés en marge d'un rassemblement organisé un an après l'annonce de la réélection du président Ali Bongo Ondimba, le 31 août 2016.

L'annonce de cette réélection, toujours contestée par une partie de l'opposition, avait provoqué des violences inédites au Gabon.

