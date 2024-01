Le gouvernement guinéen annonce une normalisation de l'approvisionnement en gasoil

Un approvisionnement temporaire via la Sierra Leone est en cours depuis l'incendie qui a fait 24 morts et 454 blessés selon les derniers chiffres officiels, mais la distribution de carburant reste limitée à 25 litres par véhicule et 5 litres par moto et tricycle. L'évènement a profondément perturbé les activités économiques.

"Nous ne sommes pas encore arrivés au bout de nos peines, mais la reprise de l’approvisionnement du pays en gasoil à travers nos propres installations est une véritable bouffée d’oxygène", a déclaré le Premier ministre Bernard Goumou qui s'est rendu mercredi au quai pétrolier de Conakry, selon un communiqué du gouvernement. "L’accostage de ce bateau au port est le signe que la Guinée se remet progressivement sur pied après la terrible tragédie qui l’a frappée", a-t-il dit, invitant une nouvelle fois les populations au calme et à la patience. Le gouvernement n'a pas précisé pas d'où venait le tanker.

Selon le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, interrogé mardi soir à la télévision nationale, un accord conclu avec une entreprise privée avec la facilitation du gouvernement de la Sierra Leone avait permis une reprise partielle de l'approvisionnement depuis ce pays voisin. "Près de 120 (camions) citernes ont quitté la Sierra Leone et sont en train d’approvisionner progressivement la ville de Conakry et certaines préfectures de l’intérieur du pays. Et donc, la crise de l’essence est en train d’être résorbée petit à petit", a-t-il dit.

La Côte d'Ivoire s'est aussi engagée fin décembre à livrer 50 millions de litres d'essence par mois à la Guinée. "Cependant, il nous faut vraiment trouver ces camions", a déclaré le porte-parole. "Dans les deux jours à venir, les Guinéens vont avoir du gasoil dans les stations. Pour ce qui est de l'essence, il faut encore du temps", a-t-il ajouté.