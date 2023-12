La Côte d'Ivoire va approvisionner la Guinée en essence

"La Côte d'Ivoire s'engage à livrer 50 millions de litres d'essence par mois à la Guinée", a affirmé une journaliste de la Radio télévision ivoirienne (RTI), sans préciser la durée de cette aide. "Les modalités pratiques du contrat et la sécurisation des convois vont être signés ce jeudi", a indiqué un autre journaliste de la chaîne, précisant que la Guinée avait un besoin mensuel de 70 millions de litres d'essence.

Le ministre guinéen de l'Economie, Moussa Cissé, s'est entretenu mercredi à Abidjan avec le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Energie, Mamadou Sangafowa Coulibaly.



Samedi, cinq jours après l'explosion et l'incendie à Conakry du principal dépôt de carburant du pays qui a fait 24 morts et 454 blessés, selon un nouveau bilan, le gouvernement guinéen avait annoncé la reprise de la distribution d'essence, en la rationnant. Vingt-cinq litres par véhicule, 5 litres par moto et tricycle étaient autorisés, avec l'interdiction de servir des bidons.



La population était privée d'essence sur l'ensemble du territoire depuis l'explosion et l'incendie, entraînant la paralysie d'une grande partie de l'économie. Des manifestations dans plusieurs localités la semaine dernière ont parfois tourné à l'affrontement entre des groupes de jeunes réclamant le retour de l'essence dans les stations-services et les forces de sécurité.



Par ailleurs, le gouvernement guinéen a annoncé mercredi que l'incendie du dépôt de carburant était "complètement éteint", dans un communiqué transmis à l'AFP. En tout, plus de 11.000 personnes ont été affectées directement par l'incendie.