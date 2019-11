Gareth Bale est encore dans la tourmente au Real Madrid

Y a-t-il pire manière de préparer le choc de Ligue des champions face au Paris SG mardi prochain ? Voilà le Real englué dans une des interminables polémiques dont ce club surexposé médiatiquement est coutumier, et c'est à nouveau Bale qui pose problème.

Mardi soir, après avoir aidé le pays de Galles à décrocher son billet pour l'Euro-2020, l'attaquant des Dragons a fêté cette qualification avec ses partenaires, en s'affichant, hilare, derrière un drapeau gallois où il était inscrit: "Galles, golf, Madrid. Dans cet ordre".

Le slogan est une allusion aux récentes critiques de l'ancien joueur merengue Predrag Mijatovic: "Bale pense d'abord au Pays de Galles, ensuite au golf, et enfin au Real Madrid", avait déclaré le Monténégrin à la radio espagnole Cadena Ser le mois dernier.

La frasque de trop pour les supporters madrilènes ? Certains d'entre eux ont de plus en plus de mal à accepter le manque d'investissement et les blessures à répétition de la star galloise, recrutée en 2013 pour environ 100 millions d'euros, un record à l'époque.

Et Bale n'a pas arrangé son cas en déclarant il y a quelques jours qu'il prenait "plus de plaisir à jouer avec le pays de Galles" qu'avec son club.

- "Irrespectueux", "ingrat" -

"Irrespectueux, à côté de la plaque, ingrat. Dans cet ordre", a titré le quotidien sportif espagnol Marca jeudi. En s'interrogeant: "Que doit faire le Real Madrid avec Bale ?"

"Après l'épisode du drapeau, il ne peut plus revêtir le maillot du Real Madrid une minute de plus", a tranché le journaliste Miguel Angel Garcia dans les colonnes du quotidien.

Zinédine Zidane, qu'on dit en froid avec l'attaquant gallois, peut-il le sanctionner ? A l'inverse, l'aligner samedi au Bernabeu en championnat d'Espagne serait l'exposer à la colère des "socios" (supporters-actionnaires) du club...

Mais vendredi en conférence de presse, Zinédine Zidane a insisté sur le fait qu'il ne "regardait que ce qui touchait au football". Et après un mois d'absence, le Gallois fera bien partie du groupe madrilène contre la Real Sociedad, samedi.

Bale n'avait plus joué avec le Real depuis le 5 octobre contre Grenade (victoire 4-2). Dans la foulée, l'attaquant avait rejoint sa sélection... et s'était blessé.

Il est resté à l'infirmerie jusqu'à reprendre la compétition la semaine dernière avec le pays de Galles contre l'Azerbaïdjan puis la Hongrie.

- Zidane protecteur -

Revenu à Madrid mercredi, à l'entraînement jeudi, Gareth Bale est désormais totalement rétabli. Mais sa place dans le onze de Zidane n'est pas assurée. En son absence, un phénomène a surgi sur son aile droite: le Brésilien Rodrygo, 18 ans et auteur d'un triplé en Ligue des champions contre Galatasaray (6-0), le 6 novembre.

Bref, rien n'est simple pour Zidane, qui aurait préféré voir le Gallois partir à l'intersaison. "Ce serait mieux pour tout le monde" s'il était transféré en Chine, a-t-il dit, avant d'être contraint par les événements à changer d'approche ces dernières semaines, paraissant plus protecteur.

Il a ainsi qualifié d'"absurdes" les rumeurs d'un départ du Gallois au mercato d'hiver, avant de prendre sa défense vendredi en conférence de presse.

"Je trouve qu'on fait beaucoup de bruit pour rien", a réagi Zidane après l'affaire du drapeau. "Il y a beaucoup de commentaires, mais cela ne m'intéresse pas. Je sais que ça intéresse beaucoup de monde, mais moi non", a balayé "Zizou".

"Tout ce qui m'intéresse, c'est que Gareth est de retour parmi nous, en bonne santé. Les gens doivent faire bloc derrière nous, il fait partie de l'équipe. Il peut se passer des choses en-dehors, mais nous, à l'intérieur du groupe, on doit rester soudés", a insisté "ZZ" vendredi, en déclarant: "C'est mon joueur, et il veut jouer. C'est tout ce qui m'intéresse."

Mais la situation semble de plus en plus intenable: le Real peut-il garder ainsi l'un des plus gros salaires de l'effectif ? Et jusqu'à quand "Zizou" protègera-t-il Gareth Bale ?