Des enfants survivent en travaillant à la décharge de Libreville

Des dizaines d'enfants vivent et travaillent sous une chaleur accablante dans la décharge de Mindoubé de la capitale gabonaise Libreville, à la recherche d'objets en cuivre ou en aluminium qu'ils pourront ensuite revendre. Le Gabon est un des plus gros producteurs de pétrole du continent, et un des plus riches par habitant de la région, mais selon la Banque mondiale, un tiers de la population vivait en 2017 sous le seuil de pauvreté. "Nous voyons de plus en plus d'enfants venir travailler à la décharge depuis un an", déplore une activiste