Les footballeurs africains qui animent le marché des transferts estivaux

Victor Osimhen, le moment du grand saut ?

Premier Africain à être désigné meilleur buteur du championnat italien de Serie A (26 buts en 32 matchs), le Nigérian de Naples est très courtisé. Des clubs tels que Chelsea, Manchester United, le Bayern Munich et le Real Madrid, tous à la recherche d'un attaquant, le suivent de près.

Le joueur, âgé de 24 ans et ayant réalisé sa meilleure saison dans l'élite, ne serait pas opposé à un changement de club pour confirmer son niveau au plus haut niveau. Cependant, le sortir de Naples ne sera pas facile. Il faudrait en effet au moins 150 millions d'euros pour convaincre le président du club, Aurelio De Laurentiis, de renoncer à son principal atout offensif.

André Onana, un destin fabuleux

Le gardien de but de l'Inter Milan est sur les tablettes de Manchester United, prêt à en faire son gardien numéro un. Son club, actuellement en difficulté financière, ne le retiendra pas s'il trouve une offre satisfaisante.

L'international camerounais, dont les sorties de balle et l'habileté dans les cages ont impressionné le monde lors de la dernière saison de la Ligue des champions, est destiné à accomplir de grandes choses. Pour cet ancien membre de l'académie Eto'o, suspendu entre février et novembre 2021 pour violation du règlement antidopage, viser plus haut que l'Inter serait un retournement du destin impressionnant.

Riyad Mahrez, pour une opportunité en or ?

À 32 ans et après avoir tout remporté en club, le Ballon d'or africain 2016 peut légitimement prétendre à une vie moins exigeante sur le plan footballistique. Des clubs d'Arabie saoudite, dont Al-Ahli, rêvent justement d'en faire l'une de leurs principales attractions, avec une offre salariale importante.

Cependant, Manchester City n'a pas l'intention de brader son ailier virevoltant, l'un des acteurs majeurs de son triplé historique la saison dernière. D'autant plus qu'il lui reste encore deux ans de contrat au club.

Seko Fofana, l'appel du Moyen-Orient

Certains le destinaient à l'un des plus grands clubs européens après sa saison historique avec le RC Lens, vice-champion de France derrière le PSG. Mais le capitaine des Sang et Or semble avoir d'autres projets.

Son club a confirmé, le mardi 27 juin 2023, des discussions en cours entre le joueur ivoirien et Al-Nassr en Arabie saoudite, où évolue notamment un certain Cristiano Ronaldo, dans le cadre d'un transfert. Cette perspective suscite des réactions sur la toile, déçue de voir un joueur de seulement 28 ans rejoindre une destination aussi peu compétitive.