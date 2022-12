Foot: le gardien camerounais André Onana annonce sa retraite internationale

"Toute histoire, aussi belle soit-elle, a une fin. Et mon histoire au sein de l'équipe nationale du Cameroun a pris fin", a-t-il expliqué. A 26 ans et 34 sélections, le gardien de l'Inter Milan met un terme à sa carrière internationale après un Mondial-2022 terni par une exclusion du groupe pour "indiscipline", sans précision sur les raisons de cette mise à l'écart.



Titulaire durant la Coupe d'Afrique des nations en janvier-février, où le Cameroun, pays organisateur, a terminé troisième, l'ancien gardien de l'Ajax Amsterdam gardait les buts des Lions Indomptables lors du premier match du Mondial-2022 contre la Suisse, perdu 1-0.

Mais Onana a ensuite été écarté du groupe pour "indiscipline", avait annoncé le sélectionneur camerounais, Rigobert Song, le 28 novembre, à l'issue du deuxième match de poule contre la Serbie (3-3).



"Dans un groupe il faut respecter les règles, je préfère préserver le groupe que les individualités", avait notamment affirmé le sélectionneur en conférence de presse après la rencontre. "On aura le temps de mieux vous expliquer de quoi il s'agit, mais il faut faire avec ceux qui ont l'envie et sont capables de défendre les couleurs du pays", avait-il ajouté.



Les Lions indomptables avaient finalement été éliminés lors de la phase de poule, malgré une victoire de prestige sans Onana face au Brésil (1-0), qui, déjà qualifié, avait fait tourner son effectif.



Le portier de l'Inter Milan n'a pas précisé dans son message d'adieu les raisons qui ont conduit, selon lui, à son éviction. Contactée par l'AFP, la Fécafoot n'avait pas donné suite dans l'immédiat.



Dans son club, l'Inter, l'entraîneur Simone Inzaghi a d'abord alterné entre Samir Handanovic et André Onana, le Slovène jouant le Championnat d'Italie et le Camerounais la Ligue des champions, avant que le Lion Indomptable ne s'impose comme titulaire à partir d'octobre dans les deux compétitions.