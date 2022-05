L'Ivoirien Seko Fofana désigné meilleur joueur africain de Ligue 1

Le milieu international ivoirien Seko Fofana, capitaine du RC Lens, a été désigné meilleur joueur africain de la saison 2021/2022 en Ligue 1, ont annoncé lundi RFI et France 24, organisateurs du prix Marc-Vivien Foé.

Le trophée reste la chasse gardée des Sang et Or puisque l'Ivoirien de 27 ans succède au palmarès à un coéquipier lensois, le milieu congolais Gaël Kakuta, après deux précédentes saisons revenues à des attaquants de Lille, l'Ivoirien Nicolas Pépé en 2019 et le Nigérian Victor Osimhen en 2020.

Fofana devance cette année le latéral droit malien Hamari Traoré et le défenseur marocain Nayef Aguerd, deux joueurs évoluant à Rennes.

Parti sur les chapeaux de roue, avec déjà trois buts en août, le capitaine des Sang et Or a été crédité de réalisations décisives cette saison, comme contre le Paris SG (1-1) en décembre, Saint-Etienne (2-1) mi-janvier, Bordeaux (3-2) en février et, plus récemment, Reims (2-1) dans le temps additionnel.

Né à Paris, Fofana a connu les sélections jeunes de l'équipe de France jusqu'en moins de 19 ans, avant d'opter pour l'équipe de Côte-d'Ivoire dont il a porté le maillot pour la première fois en 2017.

Le prix Marc-Vivien Foé, du nom du footballeur camerounais décédé le 26 juin 2003 à l'âge de 28 ans après un arrêt cardiaque en plein match, est attribué par un jury d'environ 70 personnes composé de journalistes, consultants ou encore d'anciens joueurs, à partir d'une liste de 12 joueurs établie par les services des sports de RFI et France 24.