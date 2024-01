Fin de la tournée africaine de Blinken à Luanda

No media source currently available

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, termine, à Luanda, sa tournée dans quatre pays africains (le Cap Vert, la Côte d’Ivoire, le Nigeria et l’Angola). En Angola, il rencontre le président João Lourenço et le ministre des Affaires étrangères Tete Antonio pour discuter des relations bilatérales entre les États-Unis et l'Angola et des engagements pris lors du sommet des dirigeants américains et africains dans des domaines clés tels que le climat, la sécurité alimentaire, la coopération mondiale en matière de santé, l'engagement économique et le commerce.