No media source currently available

The URL has been copied to your clipboard

The code has been copied to your clipboard.

Le nombre de sans-abri à New York a atteint ces dernières années son niveau le plus élevé depuis la Grande Dépression des années 1930, selon la Coalition à but non lucratif pour les sans-abri. Les demandeurs d'asile originaires de la frontière sud représentent plus de la moitié de la population hébergée, soit plus de 58 500, selon le bureau du maire de la ville de New York.