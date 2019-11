Dix civils tués par des miliciens malgré des opérations en cours

A Bukavu, dans l’est de la République Démocratique du Congo, un forum des acteurs sociaux et intercommunautaires plaide pour la restauration de la vérité sur les massacrés et tueries perpétrés au Sud-Kivu depuis 1996 à nos jours.

L'initiative vient du député provincial docteur Homère Bulakali Mwana Wabene. Il demande la mise en place d’un tribunal spécial sur le Congo pour juger les auteurs et commanditaires présumés de ces massacres.

Il s’agit d’un forum qui sort de l’ordinaire car les acteurs de la société civile, la notabilité locale, les représentants des communautés, et leaders religieux examinent la délicate question des massacres et tueries successifs perpétrés il y a 23 ans au Sud-Kivu en vue d’exiger réparation et justice.



"Les bases d’une paix définitive en RDC et la réconciliation intercommunautaire passent par la restauration de la vérité sur les massacres perpétrés chez Nous depuis 1996", déclaré l’élu de Bukavu Homère Bulakali à l’ouverture du forum. " La situation est gravissime et il n’est pas question de la terre éternellement", a-t-il déclaré, s’appuyant sur le rapport mapping et d’autres enquêtes locales sur des massacres en RDC.

"Nous estimons à environ 10 millions de Congolais assassinés. C’est vraiment grave parce que les gens cachent la vérité. Le traumatisme psychique issue de ces tueries a invalidé le Congolais de sorte que le développement du pays semble impossible sans qu’on ait résolu le problème en disant la vérité. Et il n’y aura jamais de paix sans une justice équitable. Ce que nous commençons aujourd’hui, ce sont des bases pour que nous ayons un tribunal sur le Congo et une réconciliation entre les communautés qui va aboutir à un vivre ensemble définitif et sans couac", a ajouté Mr Bulakali.

Les participants au forum ont passé en revue les cas de massacre et tueries enregistrés dans chaque territoire du Sud-Kivu. Ils se sont engagés à œuvrer pour la paix en exigeant que la vérité soit établie sur ces massacres et tueries.

"C’est une initiative louable puisque quand on ne connait pas les causes qui ont été à la base de ce qu’on a vécu comme bévues humaines, on ne peut pas être à mesure de faire une refondation pour un avenir radieux pour tout le monde. Si on s’engage c’est pour notre survie commune puisque la paix nous aide à mener une vie commune partagée dans une cohabitation acceptée", estime le professeur Timothée Mushagalusa, enseignant à l’université Libre des pays des Grands lacs ULPG.

Cette dynamique pour la recherche de la paix sans cacher les vérités sur les massacres et tueries qui ont endeuillé la région de depuis 1996 envisage bientôt de faire une descente sur terrain pour rencontrer les communautés et documenter davantage le dossier en vue d’une plainte à déposer à la cour pénale internationale.