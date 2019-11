Deux fillettes camerounaises nées siamoises séparées

No media source currently available

C’est l’histoire de Bissie et Eyenga, 2 fillettes nées il y a un peu plus d’un an, le 6 novembre 2018 à Ayos, une localité camerounaise située à plus d’une centaine de kilomètres de la capitale Yaoundé. La mère va se rendre à la fondation Chantal Biya, une fondation créée par la première dame camerounaise réputée pour venir en aide aux couches sociales défavorisées. Elles y seront suivies pendant une dizaine de mois et plus tard transférée en France pour une opération chirurgicale visant à les séparer.