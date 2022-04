Deux ans ferme pour une militante marocaine

Le technicien bosnien des Lions de l’Atlas cristallise les tensions à dix mois du Mondial pour lequel le Maroc nourrit de grandes ambitions. En cause, une brouille avec deux vedettes nationales.

“Halihodzic, tête de mule”, “Halihodzic, remercié fin avril ?”, “Halihodzic règle ses comptes avec ses détracteurs” … Depuis peu, la presse marocaine de même que les réseaux sociaux bruissent d’infos, de rumeurs et autres actualités sur la situation du sélectionneur national Vahid Halihodzic.

À tel point que l’avenir du technicien bosnien sur le banc des Lions de l’Atlas qu’il vient pourtant de qualifier au Mondial, avec en prime des félicitations du roi Mohammed VI, n’est plus du tout assuré.

L’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire n’est plus en odeur de sainteté dans l’opinion nationale sportive marocaine, malgré ses résultats encourageants avec les Rouges et Verts. Il est notamment crédité de 18 victoires, sept nuls et seulement deux défaites en 27 rencontres disputées depuis sa nomination en août 2019.

Accusations et contre-accusations

À la manette de cette épée de Damoclès désormais suspendue au-dessus de la tête de celui dont le contrat court jusqu’en 2023, figure la situation de Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui, respectivement joueur de Chelsea FC de Londres et de l’Ajax d’Amsterdam. Les deux sont écartés de la sélection depuis juin 2021 sur décision d’Halihodzic qui les accuse de manque de discipline. Le premier notamment coupable, selon l’entraîneur, d’avoir prétexté d’une blessure pour refuser de jouer lors d’un match de préparation à la campagne qualificative de la Coupe du monde.

Entre-temps, les deux indésirables, qui contestent les accusations du coach, ont renoncé à porter le maillot marocain jusqu’à nouvel ordre. Une décision inchangée malgré leur présélection en mars dernier pour la double-confrontation des barrages du Mondial contre la RDC.

Sorties polémiques

La qualification du Maroc pour cette échéance prévue au Qatar n’aura pas rendu caduc le problème Ziyech-Mazraoui. Au contraire, la situation a empiré avec une partie importante de l’opinion publique marocaine qui souhaite leur réintégration en vue de la compétition de novembre prochain. Qu’importe si Vahid Halihodzic a juré ne plus jamais parler d’eux. Le sujet est d’autant plus prégnant que le patron de la Fédération marocaine de football a récemment pris fait et cause pour les deux joueurs.

“L’équipe doit disposer du meilleur encadrement technique pour atteindre les objectifs fixés. Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui sont des joueurs de l’équipe nationale. Ils restent attachés à leur patrie”, a ainsi déclaré le président de la fédération Fouzi Lekjaa le 6 avril dernier, tout en ajoutant que le sélectionneur n’était pas indispensable.

Le sort de ce dernier serait-il déjà scellé ? L’intéressé, actuellement en vacances en France, affirme en tout cas ne rien craindre. “J’ai été fait en granit de Jablanica”, a lancé l’ancien attaquant connu pour son intransigeance à un média croate, le 16 avril 2022.