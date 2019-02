Des dizaines d'arrestations au Maroc après des violences dans un stade

Ces incidents se sont déroulés après le coup de sifflet final de la rencontre perdue par la Renaissance sportive de Berkane face au Mouloudia club d'Oujda, comptant pour la 16e journée de la "Botola", la première ligue marocaine.

Les images des scènes de violences, diffusées jeudi par la presse locale, montrent des dizaines de supporteurs envahir le terrain, des policiers blessés, un véhicule de police endommagé, et des sièges et poteaux arrachés, dans un stade qui venait tout juste d'être rénové.

Quarante-deux supporteurs ont été arrêtés dans le cadre de ces violences qui ont contraint à évacuer les joueurs du club de Berkane dans un fourgon policier, selon Radio Mars, média spécialisé qui cite la police locale.

Il n'est pas précisé si les personnes arrêtées sont de fans du club d'Oujda ou de celui de la ville voisine de Berkane, et la police nationale n'était pas joignable dans l'immédiat pour commenter ces arrestations et fournir un bilan global des incidents.

Il s'agissait du premier match disputé dans le stade d'Oujda depuis sa réouverture le 19 février, après plusieurs mois de rénovation.

Les affrontements entre supporteurs de football sont récurrents au Maroc, où deux supporters avaient trouvé la mort en mars 2016.

Dans la foulée, les autorités avaient dissous des groupes de supporteurs dans le but de lutter contre le hooliganisme et interdit tout signe distinctif (slogans et banderoles) dans les stades. Les autorités ont de nouveau autorisé la présence des "Ultras" en mars 2018.

Les premiers groupes de supporteurs "Ultras" ont fait leur apparition en 2005 dans les deux grands clubs de Casablanca (le Wydad et le Raja), avant d'essaimer dans le pays.