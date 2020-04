Horreur en Équateur: des centaines de cadavres recueillis dans des logements de Guayaquil

Des policiers ont chanté dimanche des chansons dans un quartier de la capitale du Panama pour distraire les habitants confinés par la pandémie de Covid-19.

Sous le regard de résidents ravis sortis sur les balcons d'un grand immeuble du quartier de San Francisco de la ville de Panama, les policiers ont interprété plusieurs chansons dont "Amor y control" et "Patria" de Ruben Blades, "Color esperanza" de l'Argentin Diego Torres, et "We are the champions" du groupe britannique Queen.

Les spectateurs, dont certains avaient sorti des drapeaux panaméens, ont dansé sur leurs balcons au rythme des chansons des policiers.

"Ils sont dans un espace restreint et nous essayons de leur apporter un peu de bonheur, de joie, d'espérance et de foi", a déclaré le commissaire Felipe Cruz, ajoutant que les policiers chanteraient chaque week-end jusqu'à la fin de l'épidémie de coronavirus.

Le gouvernement a décrété un confinement très strict. Il est interdit de sortir le dimanche, et pendant le reste de la semaine la circulation dans les rues est limitée en fonction du sexe de la personne et du numéro de sa carte d'identité. Le dernier bilan fait état de 3.400 contaminations et 87 décès.