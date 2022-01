De nombreux disparus suite aux attaques dans l’Etat de Zamfara

Plus de quatre ans après leurs querelles, les jumeaux nigérians Paul Okoye et Peter Okoye, ont décidé de mettre de côté leurs divergences pour se réconcilier. Ils ont relancé P-Square, l'un des groupes Afrobeat les plus connus d’Afrique.

La réconciliation de Peter, alias Mr. P et Paul, alias Rudeboy, a eu lieu mi-novembre 2021, au grand bonheur de leurs fans. Les retrouvailles ont été scellées par la célébration commune de leur 40e anniversaire le jeudi 18 novembre.

Ce jour là, Paul Okoye avait partagé sur les réseaux sociaux une photo de lui avec son frère jumeau, suivie de la légende : "Joyeux anniversaire spécial pour nous ️??cc @peterpsquare". Peter, avait également partagé la même photo, écrivant: "C’est notre anniversaire ! ??????️️Cc @iamkingrudy”, rapportent les médias.

Des excuses

Depuis lors, les deux stars de la musique nigériane multiplient des concerts dans la sous région et au Nigeria, où ils ont organisé le concert très attendu, le samedi 25 décembre à Eko Convention Centre à Lagos, la capitale économique nigériane. Ils ont rechanté avec brio leurs succès dont “Do Me”, “Bank alert”, “Chop my money”.

Sachant que leur séparation avait heurté et attristé leurs fans, et voulant faire amende honorable, Rudeboy et Mr. P ont imploré le pardon du public lors du concert du dimanche 26 décembre 2021.

”Nous sommes désolés”, ont-ils plaidé, s’agenouillant pour la circonstance. Un moment inoubliable pour tous les fans qui languissaient de voir le retour sur scène de P-Square.

C’est au cours de cette soirée que le duo a révélé et remercié, sur scène, l’identité de l’homme qui a oeuvré avec succès à leur réconciliation: Tony Elumelu, un homme d’affaires nigérian, selon Legit.ng, une plateforme nigériane de médias et d'informations numériques.

Avant T. Elumelu, des politiciens, des chefs religieux et d'autres célébrités s’étaient impliqués pour les réunir. Mais ils avaient tous échoué.

Peter et Paul Okoye s'étaient brouillés en 2016, avant de se séparer en 2017, à cause d'un différend familial selon certaines personnes.

Des publications sur les réseaux sociaux affirmaient que la querelle impliquait leurs épouses et leur frère aîné, qui était également leur manager. D’autres faisaient mention d’une une lettre de résiliation que Peter aurait envoyé à l'avocat du groupe P-Square.

Avant leur séparation, le duo musical avait produit et publié plusieurs albums à succès dont “Personally”, “Do me”, “Chop my money”, “No One like You”, “Bank Alert”, “E No Easy”, “Shekini”, “Taste the Money”, “Good or Bad”, pour ne citer que ceux-ci.

Après la séparation, les jumeaux ont décidé de faire cavalier seul avec des carrières solo sous le pseudo de Mr. P pour Peter et Rudeboy pour Paul. Toutefois, aucun n'a atteint le sommet et le succès qu'ils avaient connu en tant que P-Square.

On espère que leur réconciliation et leur réunion les catapulteront vers leur gloire d’antan, quand ils dominaient encore la scène musicale nigériane et envahissait celle africaine. En effet, P-Square est l'un des premiers groupes à avoir fait connaitre l’Afrobeat sur continent.

En 2015, Peter et Paul Okoye ont été nommés Artiste de la décennie par MTV Africa et meilleur groupe à trois reprises. Ils ont collaboré avec plusieurs artistes dont le Sénégalo-américain Akon.

En 2011, ils ont d’ailleurs ont signé un contrat d'enregistrement avec le label Konvict Muzik d’Akon, avant de signer un accord de distribution avec Universal Music Group en 2012.