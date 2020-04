Les jihadistes sèment la terreur dans l'extrême-nord du Mozambique

Drapeaux noirs recouverts d'inscriptions en arabe au vent, ils ont brièvement occupé les chefs-lieux de trois districts de la province septentrionale du Cabo Delgado. A chaque fois, les forces de sécurité mozambicaines ont été incapables de riposter, malgré l'entrée en scène d'entreprises de sécurité privées.

Pendant quelques heures, les villes de Mocimboa da Praia, Quissanga et Muidumbe sont ainsi tombées aux mains de dizaines d'hommes en armes qui ont détruit postes de police, bâtiments publics et infrastructures, avant d'en diffuser les images sur les réseaux sociaux.

"Ils ont détruit l'hôpital et volé les médicaments, brûlé la station-service, attaqué la banque et pillé les distributeurs de billets", a rapporté cette semaine sous couvert de l'anonymat à l'AFP un policier de Muidumbe. "Puis ils ont hissé leur drapeau sur l'hôpital et sont partis attaquer les villages voisins".

Des sources locales ont fait état de victimes parmi les populations, sans qu'il soit toutefois possible de le vérifier de sources indépendantes.

La police et l'armée ont, comme d'habitude, refusé de confirmer ou d'évoquer ces opérations.

Pour la première fois depuis leur apparition en octobre 2017 dans cette région à majorité musulmane, ceux que la population désigne sous le nom d'"al-shabab" (les jeunes en arabe) ont expliqué leurs objectifs.

"Nous voulons que tout le monde ici applique la loi islamique", a lancé un de leurs porte-parole, en treillis et armé, devant la population de Mocimbao da Praia dans une vidéo. "Nous ne voulons pas un gouvernement de mécréants, nous voulons le gouvernement de Dieu".

- 'La charia comme objectif' -

Comme c'est systématiquement le cas depuis des mois, cette vague d'opérations a été revendiquée sur internet par le groupe Etat islamique, via sa branche active dans la "province d'Afrique centrale" (ISCAP).

Elle confirme le virage de la stratégie militaire et médiatique des jihadistes.

"Nous connaissons maintenant le visage de plusieurs insurgés qui ont attaqué Mocimboa da Praia le 23 mars 2020 (...) ils appartiennent au groupe qui a attaqué la ville en octobre 2017", explique le spécialiste Eric Morier-Genoud, de l'université de Belfast.

"On connaît aussi désormais leur objectif ultime", ajoute-t-il, "établir un Etat islamiste régi par la charia".

Jusque-là, ces groupes n'étaient jamais apparus au grand jour et concentraient leurs attaques sur les populations civiles, massacrées, décapitées et parfois enlevées, et leurs villages, systématiquement brûlés.

Ces violences ont fait au moins 900 morts, selon un décompte de l'ONG Armed Conflict Location and Event Data Project (Acled), et causé le déplacement d'au moins 150.000 personnes, selon les autorités.

Malgré l'envoi d'importants renforts militaires sur place, le président Filipe Nyusi n'a toujours pas réussi à ramener l'ordre dans le Cabo Delgado, dont il est originaire. Pas plus qu'il n'est parvenu, comme il l'a promis à de multiples reprises, à "éliminer" ceux qu'il continue à désigner comme de simples "malfaiteurs".

Le déploiement l'an dernier des mercenaires de la société de sécurité privée russe Wagner avant les élections générales d'octobre s'est soldé par un cuisant échec et une retraite précipitée.

- 'Province oubliée' -

Le chef de l'Etat a malgré tout sollicité l'appui d'autres sociétés militaires privées, de la région cette fois. Les observateurs doutent sérieusement qu'elles puissent inverser le cours de l'insurrection.

"Ça peut marcher à court terme car le manque de moyens du gouvernement l'empêche de repousser seul les islamistes", juge l'analyste indépendante Jasmine Opperman. "Mais j'en doute à long terme, une opération militaire n'effacera pas que le Cabo Delgado a été oublié (par les autorités) pendant si longtemps".

Cette province frontalière de la Tanzanie est considérée comme l'une des plus pauvres du Mozambique.

La découverte récente d'énormes gisements de gaz au large de ses côtes, et l'arrivée de grands groupes comme l'Américain Exxon-Mobil et le Français Total, suscitent autant d'appétits de pétrodollars dans la capitale que de frustrations dans la population civile.

Réélu en octobre, Filipe Nyusi a promis que les milliards de dollars attendus bénéficieraient "à tout le pays".

"Le fait que les récentes attaques aient épargné les civils suggère que ce qui se passe pourrait cacher une guerre pour les ressources naturelles", avance toutefois le Pr Adriano Nuvunga, de l'université Eduardo Mondlane de Maputo. "Peut-être que les insurgés sont les cousins de nos militaires..."

L'entrée en scène la semaine dernière d'un groupe de sécurité privé sud-africain doté de trois hélicoptères a débuté par un premier revers. Un des appareils, intervenu vendredi pour repousser un assaut islamiste sur l'île d'Ibo, a été abattu, selon des sources concordantes.

Les autorités se sont refusées à confirmer l'incident.

Cet incident "va idéalement servir la propagande de l'Etat islamique", a souligné Jasmine Operman. "En un mot, la force ne résoudra pas le problème", insiste-t-elle. "Le gouvernement a besoin d'une solution globale dont les militaires ne sont qu'une partie. Sinon, il échouera".