Charlotte sera la 30e franchise de la MLS

"Au cours des deux dernières décennies, Charlotte a connu une énergie et une croissance énormes, qui s'accordent avec l'explosion de la popularité du football aux États-Unis", a déclaré M. Garber, ajoutant que ce choix relevait de "la bonne décision au bon moment".

L'équipe jouera au Bank of America Stadium (75.000 places), où évoluent les Panthers, la franchise de football américain (NFL) également propriété depuis 2018 de David Tepper, un milliardaire gestionnaire de fonds spéculatifs et philanthrope.

La franchise de Charlotte, qui n'a pas encore de surnom, devrait être la dernière à intégrer la MLS, Don Garber ayant dit que l'annonce de ce mardi serait "probablement l'ultime" du genre.

En pleine expansion depuis sa création en 1996 avec dix franchises originelles, la MLS s'est disputée à 24 formations cette année. Un championnat remporté par les Seattle Sounders.

L'Inter Miami CF, copropriété de David Beckham, et le Nashville SC la feront passer à 26 dès le 29 février, date du coup d'envoi de la saison 2020. Austin FC et Charlotte intègreront la ligue en 2021. Saint-Louis et Sacramento en 2022.

David Tepper, déjà bouillant, a d'ores et déjà donné le ton d'une rivalité haute en couleur avec la franchise voisine d'Atlanta United en Géorgie, qui a connu une croissance fulgurante depuis qu'elle a intégré la MLS en 2017, remportant la Coupe MLS en 2018 et battant plusieurs records de fréquentation.

"Nous sommes la ville chaude. Allez vous faire voir", a déclaré Tepper à l'endroit d'Atlanta. "Nous allons avoir une rivalité d'enfer."