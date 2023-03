Cemac: six présidents prennent part à un sommet au Cameroun

Cette conférence d'une journée se tient dans le cadre d'un sommet plus large qui a débuté mercredi avec des rencontres ministérielles et doit s'achever vendredi à l'issue d'une réunion entre dirigeants, notamment consacrée à la situation économique des pays de l'organisation économique régionale que sont le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale et le Tchad.

Les chefs d'États aborderont les conséquences économiques de la guerre en Ukraine, le contexte sécuritaire régional et ses conséquences sur leurs économies, ainsi que d'autres sujets techniques relatifs à l'organisation de la Cemac et déjà discuté par les ministres mercredi.

Le président du Cameroun, Paul Biya, a notamment évoqué une "fusion" de certaines institutions communautaires sans plus de détails dans son discours d'ouverture au palais de l'Unité de Yaoundé, la capitale. Les dirigeants doivent également procéder à des désignations de "nouveaux responsables" à la tête de certaines institutions de la communauté, précisent les organisateurs.

Sont présents le Camerounais Paul Biya, le Centrafricain Faustin-Archange Touadéra, le Congolais Denis Sassou Nguesso, l'Equato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, du Tchadien Mahamat Idriss Déby Itno, et du Gabonais Ali Bongo Ondimba. Les échanges doivent se dérouler à huis-clos et le sommet sera conclu par un discours de M. Biya, 90 ans, à la tête du pays depuis plus de 40 ans.