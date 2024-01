L'Algérie va subventionner les billets d'avions de ses supporters pour la CAN

Le président "Abdelmadjid Tebboune, a donné des directives en vue de prendre en charge 50% des frais de déplacement en Côte d'Ivoire de 2.000 supporters (...), une mesure traduisant la volonté de rapprocher les supporters de leur équipe durant ses matches", a annoncé la FAF dans un communiqué. La FAF a remercié le chef d'Etat algérien pour cette "louable initiative qui dénote de son soutien permanent et indéfectible à la sélection nationale et aux supporters".



Les points de vente risquent d'être pris d'assaut par les fervents supporters qui voudront décrocher un des 2.000 billets vendus à moitié prix. Le sélectionneur Djamel Belmadi a dévoilé vendredi dernier la liste des 26 joueurs sélectionnés pour défendre les couleurs de l'Algérie à la CAN, où elle évoluera an premier tour dans le groupe D avec l'Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie.