France : du sursis pour le footballeur algérien qui avait partagé une vidéo antijuive

Poursuivi pour provocation à la haine à raison de la religion, il devra également s'acquitter d'une amende de 45.000 euros, a précisé le tribunal correctionnel de Nice, dans le sud-est de la France, dans son jugement. Convoqué au sein de l'équipe nationale des "Fennecs" en vue de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) qui débute la semaine prochaine en Côte d'Ivoire, le joueur de 27 ans était absent au délibéré.

Cinq jours après les attaques sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël le 7 octobre et le début des bombardements d'Israël sur Gaza, Atal avait partagé sur Instagram la vidéo d'un prédicateur, Mahmoud Al Hasanat. Ce dernier y évoquait d'abord, ému aux larmes, le sort des enfants de Gaza sous les bombes. Puis il durcissait le ton et appelait Dieu à envoyer "un jour noir sur les juifs" et à "accompagner la main" des habitants de Gaza s'ils "jettent la pierre".



Atal était en Algérie, avec l'équipe nationale, quand il a partagé cette vidéo. Prévenu par l'OGC Nice du caractère polémique des propos, il l'avait retirée le lendemain, avec un message d'excuses. Devant le tribunal, le joueur avait de nouveau présenté ses excuses, répétant à l'envi qu'il avait voulu envoyer "un message de paix" et qu'il n'avait pas regardé la vidéo jusqu'au bout avant de la partager.



Dans la mesure où la vidéo ne dure que 35 secondes, l'argument n'avait convaincu ni la vice-procureure, Meggi Choutia, ni les parties civiles, essentiellement des organisations juives et la Ligue de football professionnel (LFP).