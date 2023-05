Seize morts dans un accident de la route au Cameroun

Les routes de ce vaste pays d'Afrique centrale sont régulièrement endeuillées par des accidents très meurtriers car impliquant des transports en commun, en particulier la Nationale 3 (RN3) qui relie Yaoundé à la capitale économique Douala et théâtre de ce nouveau drame.

"Seize personnes sont décédées dans cet accident dont 15 dans le car et un dans le camion", et trois occupants du minibus sont rescapés mais blessés, a annoncé, sur les ondes de la radio d'État CRTV, Jean Ernest Masséna Ngallé Bibéhé, le ministre des Transports. Il s'exprimait depuis les lieux de l'accident, à Edea, une ville industrielle à quelque 80 km à l'est de Douala.



"Le minibus transportait une dépouille", a ajouté le ministre sans pouvoir encore en dire davantage sur les causes du choc frontal entre les deux véhicules. La CRTV a rapporté que les passagers étaient des parents ou des proches du défunt qu'ils allaient enterrer.



La RN3 est jalonnée de trous et bordée par des talus en piteux état mais les véhicules, en particulier ceux des transports en commun, souvent bondés, y roulent à vive allure, les chauffeurs doublant parfois dans des conditions périlleuses.



Ce nouveau drame est survenu 16 jours après la mort de 15 passagers d'un autocar qui a fait deux tonneaux après une sortie de route dans l'est du pays. L'accident avait aussi fait 68 blessés.