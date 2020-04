Californie: comment protéger les sans abris durant le pandémie?

No media source currently available

La Californie compte plus de 100 000 sans-abri, et les autorités essaient de les aider pendant cette pandémie de COVID-19. Mais elles sont confrontées à un dilemme : où les sans-abri devraient-ils aller? Entasser les gens dans des abris et risquer plus d’infections? Les déplacer dans les hôtels et les remorques? Ou les laisser dans leurs tentes et leurs voitures ? Pour les sans-abri, la pandémie est un défi supplémentaire face à une vie déjà difficile dans les rues. Voici le reportage de Michelle Quinn.