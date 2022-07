Le président ivoirien Alassane Ouattara rencontrera ses deux prédécesseurs Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié le 14 juillet, a annoncé mercredi le porte-parole du gouvernement, une entrevue qui vient confirmer l'apaisement du climat politique ces derniers mois.

"Cette rencontre est prévue pour le 14 juillet", a déclaré Amadou Coulibaly à l'issue du conseil des ministres. "Le chef de l’Etat parle régulièrement avec les deux anciens présidents par téléphone mais il était aussi important que cette rencontre ait lieu", a ajouté M. Coulibaly.



L'idée d'une rencontre entre les trois hommes était l'une des recommandations du dialogue politique entre pouvoir et opposition qui s'est tenu en début d'année pour apaiser le climat politique en Côte d'Ivoire.



Le pays a connu ces dernières années plusieurs crises politiques impliquant ces trois hommes qui occupent le devant de la scène depuis des décennies. En 2010, le duel à la présidentielle entre Laurent Gbabgbo et Alassane Ouattara avait débouché sur une crise post-électorale qui avait fait quelque 3.000 morts et conduit à l'arrestation de M. Gbagbo en avril 2011.

En 2020, des violences électorales lors de la présidentielle avaient fait 85 morts et 500 blessés. Le scrutin, boycotté notamment par M. Bédié, avait vu la réélection du président Alassane Ouattara pour un troisième mandat controversé, jugé inconstitutionnel par l'opposition.



Acquitté par la justice internationale, Laurent Gbabgo, président de 2000 à 2011, a fait son retour en juin 2021 à Abidjan. Il avait rencontré un mois plus tard Alassane Ouattara avant de lancer le Parti des peuples africains - Côte d'Ivoire (PPA-CI), une nouvelle formation d'opposition.



Henri Konan Bédié, à la tête de la Côte d'Ivoire de 1993 à 1999, et leader du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI, opposition) avait de son côté rencontré M. Ouattara fin 2020. Les prochaines élections en Côte d'Ivoire, municipales et régionales, doivent se tenir en 2023. La présidentielle doit quant à elle avoir lieu en 2025.